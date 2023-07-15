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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Минобороны завершило весенний призыв

Источник:
Sibnet.ru
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Весенний призыв граждан на военную службу в России завершен, для прохождения срочной службы в части направлены 147 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минобороны.

Призывные комиссии начали работу с 1 апреля, а отправки призывников со сборных пунктов российских субъектов в различные виды Вооруженных сил стартовали с 20 апреля.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты — около 200 человек.

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