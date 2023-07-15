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Ежемесячный секс снижает риск смерти

Источник:
Journal of Sexual Medicine
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Даже разовый секс каждый месяц снижает риск преждевременной смерти у молодых людей с гипертензией, выяснили ученые.

Исследователи изучили данные группы американцев в возрасте от 20 до 59 лет, собранные в течение шести лет. Анализ показал, что секс реже одного раза в месяц был связан с большим риском смерти после учета других факторов риска.

Также оказалось, что мужчины с высоким сексуальным влечением, как правило, живут дольше. Регулярные оргазмы связаны с более низким риском рака предстательной железы, диабета второго типа и сердечных заболеваний.

По оценке ученых, сексуальная активность может оказывать прямое защитное действие на здоровье сердца. Кроме этого секс с постоянным партнером может уменьшать стресс.

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Жизнь #Здоровье
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