Ежемесячный секс снижает риск смерти

Даже разовый секс каждый месяц снижает риск преждевременной смерти у молодых людей с гипертензией, выяснили ученые.

Исследователи изучили данные группы американцев в возрасте от 20 до 59 лет, собранные в течение шести лет. Анализ показал, что секс реже одного раза в месяц был связан с большим риском смерти после учета других факторов риска.

Также оказалось, что мужчины с высоким сексуальным влечением, как правило, живут дольше. Регулярные оргазмы связаны с более низким риском рака предстательной железы, диабета второго типа и сердечных заболеваний.

По оценке ученых, сексуальная активность может оказывать прямое защитное действие на здоровье сердца. Кроме этого секс с постоянным партнером может уменьшать стресс.