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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США оценили потери ВСУ в ходе контрнаступления

Источник:
Sibnet.ru
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По оценке американского эксперта, только убитыми в ходе наступления ВСУ потеряли 26 тысяч человек.

Украинские власти пытаются скрыть данные о потерях в ходе контрнаступления, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его оценке, эти потери оказались катастрофическими.

Макгрегор сообщил, что только в ходе наступления ВСУ потеряли 26 тысяч человек убитыми и столько же ранеными. По словам эксперта, из-за этой ситуации президент Украины Владимир Зеленский «в отчаянии».

Бывший военный советник отметил, что единственной надежной Киева в этой ситуации является вмешательство третьих стран в конфликт с Россией, однако вряд ли страны НАТО готовы на такой шаг.

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