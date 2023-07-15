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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские бойцы захватили секретный планшет ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские бойцы захватили секретный планшет ВСУ с системой «Крапива», с помощью которой украинские командиры управляют разными родами войск.

Офицер одного из отрядов «Шторм Z» пояснил РИА Новости, что такая система дает подразделениям ВСУ взаимодействовать между собой с очень высокой скоростью.

Например, группа украинских военных видит приближающийся российский танк. Они загружают планшет и ставят на карту метку, после чего все подразделения ВСУ видят, где находится российская техника.

«Любой артиллерист может ударить, или ракета, или могут авиацию задействовать. Скорость взаимодействия невероятно высокая», — пояснил российский военный.

Если украинские военные заметили операторов БПЛА или разведчиков, то все данные в режиме реального времени появляются у командиров ВСУ, которые работают на этом направлении.

При этом каждый командир отправляет в систему любую информацию, которую считает важной.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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