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Россияне назвали зарплату мечты

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Большинство россиян назвали зарплатой мечты сумму в 130 тысяч рублей в месяц, следует из данных опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру».

Самые высокие зарплаты назвали жители Тюменской области, там хотели зарабатывать 221 тысячу рублей в месяц. В Москве и Московской области мечтают о доходе в 193 тысячи рублей, в Башкирии — в 170 тысяч рублей.

Высокие ожидания по зарплате также оказались в Ростовской области — 165 тысяч рублей и Краснодарском крае — 155 тысяч рублей. Чуть меньше желания в Свердловской области — 153 тысячи рублей и Санкт-Петербурге — 152 тысячи рублей.

В Новосибирской, Самарской и Воронежской областях хотели бы ежемесячно зарабатывать 136, 134 и 133 тысячи рублей соответственно.

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Экономика #Деньги
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