Уничтожение украинской бронетехники попало на видео

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил украинское БМП, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

На обнародованных кадрах экипаж вертолета замечает передвижение бронетехники, после чего берет БМП с десантом на прицел. Затем следует запуск ракеты.

Камера зафиксировала, как ракета попадает точно в башню бронемашины, в результате она вспыхивает. По всей видимости, экипаж БМП погиб сразу после взрыва.

Минобороны уточнило, что видео было снято на Южнодонецком направлении, где ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления на российские позиции.