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Tesla запустила серийное производство Cybertruck

Источник:
Bloomberg
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Серийное производство электрического пикапа Cybertruck стартовало на заводе Tesla в штате Техас.

Необычная машина была представлена компанией Илона Маска в ноябре 2019 года. Спустя три дня после премьеры число предварительных заказов на покупку пикапа превысило 200 тысяч.

Первоначально планировалось запустить серийное производство новинки в 2021 году, однако из-за необычного дизайна возникли сложности при сборке. Например, у Cybertruck корпус из нержавеющей стали.

В итоге запуск пикапа в серию перенесли на середину 2023 года. Ожидается, что до конца текущего года Tesla поставит первым заказчикам 2 тысячи пикапов Cybertruck.

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