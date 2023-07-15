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Медведев проиграл полуфинал Уимблдона

Источник:
Sibnet.ru
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Российский теннисист Даниил Медведев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона — третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:3, 6:3 в пользу испанца, который является первой ракеткой мира и посеян на турнире под первым номером. Медведев имел третий номер посева.

В финале Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который является действующим победителем турнира.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет 56,3 миллиона долларов.

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