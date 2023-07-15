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Байден укусил маленькую девочку

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Джо Байден укусил за плечо маленькую девочку во время своего отъезда из Хельсинки. Инцидент произошел во время общения Байдена с сотрудниками американского посольства в аэропорту Вантаан.

На попавших в трансляцию кадрах президент США наклоняется к девочке и покусывает ее в плечо. После этого напуганный ребенок резко отворачивается от американского лидера, передает Fox News.

Пользователи раскритиковали президента за его странное поведение, назвав его «шокирующим». Критики Байдена также не оставили эпизод без внимания — так, республиканец Грег Прайс пошутил, что президент «путает детей с рожками мороженого».

Инцидент стал кульминацией пятидневной поездки Байдена в Европу, где он принял участие в саммите НАТО в Литве и продемонстрировал поддержку членства Финляндии в альянсе.

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Политика #Мир
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