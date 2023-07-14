Смартфонам вернут съемные батареи

Производители вернут в смартфоны съемные батареи, соответствующую норму одобрил высший политический орган Евросоюза — Европейский совет.

ЕС является крупнейшим рынком для производителей электроники, поэтому им предстоит изменить конструкцию своих устройств, чтобы потребитель имел возможность самостоятельно заменять элементы питания.

Новая норма касается не только смартфонов, но также планшетных компьютеров, ноутбуков, электросамокатов, электромобилей и другой техники на аккумуляторах. Требования вступят в силу с 2027 года.

Европейский закон направлен на создание замкнутого цикла для аккумуляторов, которые планируется повторно перерабатывать. Сейчас они попросту отправляются на свалку.

Согласно новым нормам, производители будут обязаны к концу 2027 года производить сбор 63% отработанных аккумуляторов. К концу 2030 года этот показатель достигнет 73%.

Ожидается, что уже в 2024 году компании начнут выпускать на рынок смартфоны, которые отвечают новым нормам. Более того, в ближайшие годы прогнозируется практически полное исчезновение смартфонов с несъемным аккумулятором.