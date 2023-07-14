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Свежее обновление Windows 11 замедлило ПК

Источник:
TechRadar
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Выпущенное на днях обновление для Windows 11 под названием KB5028185 замедляет работу ПК, а также приводит к проблемам с входом в систему и вызывает сбои интернета.

KB5028185 включает множество улучшений различных компонентов системы, включая изменения меню «Пуск», «Панели задач», Snap Assist, «Проводника», «Диспетчера задач». Патч также исправляет более сотни уязвимостей.

При этом пользователи на Reddit после установки патча массово жалуются на замедление производительности, сбои с подключением к интернету через Wi-Fi и Ethernet, а также проблемы с входом в систему.

В качестве временной меры для восстановления работоспособности можно откатить обновление — пользователи подтверждают, что после удаления KB5028185 все проблемы исчезают.

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