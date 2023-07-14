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Землю предложили покрасить ради спасения человечества

Источник:
Sciencealert
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Угрожающее человечеству гибелью глобальное потепление предложили остановить частичной покраской поверхности Земли в белый цвет.

Такой сравнительно простой метод предложил профессор Калифорнийского университета Джереми Мундэй. По его расчетам, чтобы остановить глобальное потепление, достаточно покрыть белой краской около 2% поверхности Земли.

Исследователь предложил использовать для этого открытую два года назад супербелую краску, которая обладает отражающей способностью в 98%. Такие участки эффективно отражали бы солнечную энергию обратно в космос.

Чтобы покрасить 2% поверхности планеты, потребуется покрыть белой краской примерно 10 миллионов квадратных километров суши, это сопоставимо с территорией Китая.

При этом самой краски для таких работ потребовалось бы более 1 триллиона литров. Впрочем, ничего невероятного в таком проекте нет — при необходимости человечество могло бы реализовать его уже прямо сейчас.

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Наука #Наука
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