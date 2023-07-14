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«ВКонтакте» запустила текстовую расшифровку видео

Источник:
Sibnet.ru
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Команда социальной сети «ВКонтакте» запустила новую функцию — расшифровку видео на основе методов машинного обучения, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Технология уже доступна у части пользователей приложений «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» на Android, скоро она появится на iOS. Также она появилась в веб-версии соцсети.

Для повышения точности расшифровки видеозаписи обрабатываются тремя нейросетями, которые распознают звуки, отделяя их от видеоряда, формируют из звуков слова и определяют границы предложений.

Технология обучается на субтитрах фильмов и способна понимать неразборчивую речь и неформальную лексику, убирать паузы из записи, разбивать текст на предложения и смысловые блоки.

Отмечается, что расшифровывать можно как полученные, так и отправленные видеосообщения. При этом расшифрованные видео можно находить при помощи поиска по тексту.

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