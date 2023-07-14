Китайские машины оказались уязвимы перед угонщиками

Китайские автомобили защищены от угона значительно хуже европейских машин, рассказал руководитель лаборатории «Авторская защита от угона» Андрей Кондрашов.

По его словам, угонщики по VIN-номеру китайского автомобиля могут получить PIN-код производителя для доступа к иммобилайзеру. При этом доступ к соответствующим кодам зачастую продают на форумах и даже AliExpress.

Данная проблема актуальна практически для всех китайских автомобилей, массово присутствующих на российском рынке — Haval, Tank, Geely, Chery и ее брендов Omoda и Exeed.

Кроме того, существует оборудование, которое может извлечь код для доступа к иммобилайзеру из электронных блоков автомобиля, так как штатная защитная система у китайцев несовершенна, предупредил Кондрашов.