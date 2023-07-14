Приложение «МегаФона» пропало из Google Play

Приложение сотового оператора «Мегафон» исчезло из магазина приложений Google Play. При этом сам оператор не видит оснований для удаления своего приложения.

«Мы не видим оснований для удаления приложения, санкции не распространяются на услуги связи, а приложение — основной канал для оплаты и подключения услуг», — пояснила пресс-служба оператора.

«Мегафон» напомнил клиентам, что они по-прежнему могут скачать фирменное приложение в Appgallery, Xiaomi Getapps, Rustore, Galaxy Store, а также по ссылке на сайте.

Минторг США в апреле ввел экспортные ограничения в отношении «Мегафона». Ведомство выдало традиционную лицензию, которая дает срок на сворачивание операций с российской компанией до 11 июля 2023 года.