Смену пола запретили в России

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о запрете смены пола человеком. За принятие документа проголосовали все 386 присутствующих депутатов.

Закон вводит запрет на хирургическое вмешательство и гормональную терапию. Также запрещается изменять пол в документах. Исключением станет только медицинское вмешательство, связанное с лечением врожденных аномалий.

Уже сменившим пол гражданам будет запрещено усыновлять детей, а их брак будет аннулирован. Также трансгендеры не смогут быть их опекунами или попечителями.

Ряд СМИ ранее писал, что законопроект разработали в срочном порядке из-за участившихся случаев предоставления справок о смене пола уклонистами от армии.

По данным МВД с 2016 по 2022 год за заменой паспорта гражданина России по основанию «изменение пола» обратилось 2990 человек, в 2016 году таких было только 142, а в 2022 году — 996.