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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

МИД указал на слишком высокие требования Зеленского к Западу

Источник:
ТАСС
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Президент Украины Владимир Зеленский требует от своих западных спонсоров слишком много и слишком грубо, считает замглавы МИД России Александр Грушко.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что западные лидеры хотят видеть от Украины больше благодарности за оказанную ей помощь.

«Зеленский требует больше, чем ему могут дать, и требует в таких выражениях и формах, которые просто неприемлемы для самих спонсоров. Но сами спонсоры создали эту ситуацию, это не первый раз, кстати говоря, эта история повторяется каждый раз», — цитирует ТАСС Грушко.

По его словам, Украина используется как расходный материал в геополитическом противостоянии против России. 

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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