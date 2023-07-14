КХЛ озвучила новые изменения игры в хоккей

Континентальная хоккейная лига внесла ряд изменений в правила игры в хоккей, все они направлены на повышение зрелищности и атакующей игры, сообщается на сайте лиги.

Новшества касаются возможностей арбитров, драк, взятия ворот и стартового вбрасывания.

«В случае, если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды», — говорится в сообщении.

Это новое правила даст команде в большинстве еще большее преимущество в атаке.

В новом сезоне КХЛ 2023/24, если атакующий игрок в результате воздействия на него со стороны защищающегося хоккеиста сдвигает ворота, после чего шайба пересекает линию, то гол засчитывается.

Из правила «Драка» будет убран пункт о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.