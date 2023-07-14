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Гидрометцентр рассказал о трех установленных погодой рекордах

Источник:
ТАСС
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Июнь 2023 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике, то есть сразу три позиции у нас по итогам месяца», — цитирует ТАСС Вильфанд.

По его словам, июнь на 0,5 градуса превзошел средние показатели последних 30 лет. До этого рекорд принадлежал 2019 году. «По оценкам, жара сохранится и в июле. Это еще традиционно и самый жаркий месяц», — отметил метеоролог.

Вильфанд рассказал, что уровень морского льда в Антарктике оказался «беспрецедентно низким». «Арктический лед был немного ниже среднего, но там ничего особенного. Настороженность вызывает именно Антарктика», — пояснил он.

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Жизнь #Гео
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