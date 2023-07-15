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Помогает ли сметана от ожога?

Источник:
Sibnet.ru
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Сметана не поможет от ожога, а только усилит проблему из-за обилия жиров, сообщила дерматолог клиники «Огни Олимпа» Анна Трушина.

Обгоревшую кожу нельзя мазать средствами на основе спирта, минеральных (жидкии парафин, вазелин) или натуральных растительных масел (кокосовое) и любым другим веществом с высоким содержанием жира (сметана и жирный кефир).

«Жиры уменьшают теплоотдачу, тем самым сохраняя тепло в коже и продлевая его повреждающее действие. Это только усиливает ожог. По этой причине никакие ожоги нельзя смазывать маслами, жирными кремами», — отметила врач.

По ее словам, для купирования боли можно принимать внутрь ибупрофен, парацетамол. Лосьоны или гели на основе алоэ, с соеи или каламином успокаивают кожу. Хорошо помогает пантенол-спрей.


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Жизнь #Здоровье
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