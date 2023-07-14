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Isuzu Motors ушла с российского рынка

Источник:
ТАСС
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Крупный японский производитель грузовиков и автобусов Isuzu Motors полностью уходит с российского рынка, говорится в сообщении компании.

Компания передаст акции своего филиала российскому автопроизводителю «Соллерс». Сборочный завод в Ульяновской области вместе со штатом в 200 сотрудников также перейдет к российской стороне, приводит ТАСС сообщение агентства Kyodo.

Решение об уходе с российского рынка связано с ситуацией вокруг Украины, а также с прекращением поставок деталей и узлов в условиях проблем с логистикой.

Isuzu Motors начала в 2008 году выпуск продукции на сборочном заводе в Ульяновской области. В 2021 году он произвел около 3,7 тыс. грузовиков. Это соответствует примерно 1% глобального объема продукции Isuzu Motors.

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