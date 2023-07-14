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Microsoft Office изменит шрифт по умолчанию впервые за 16 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Microsoft

Компания Microsoft объявила, что с 2023 года в офисных программах Word, Outlook, PowerPoint и Excel по умолчанию будет использоваться шрифт Aptos, ранее известный как Bierstadt.

Aptos вдохновлен швейцарской типографикой середины XX века. Microsoft приступит к внедрению шрифта Aptos в свои офисные программы с 13 июля. Он заменит Calibri, который использовался в Word, Outlook, PowerPoint и Excel с 2007 года.

Но после обновления Calibri все еще будет доступен для использования в программах Microsoft, и пользователи смогут выбрать его из меню. Предыдущие шрифты по умолчанию — Times New Roman и Arial, также останутся доступными.

С начала 2021 года Microsoft рассматривала пять вариантов для выбора следующего шрифта по умолчанию для Office. Помимо Aptos, в список претендентов входили шрифты Grandview, Seaford, Skeena и Tenorite. После внедрения в офисные программы, все эти шрифты будут доступны для выбора в меню Office.


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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

GammiPluh

русская газета с ней согласна, что говорят политики неважно, главное как это везде употребляется

Asd10

Я о самом факте расформирования боеспособной части. Шпион с пожарником нам навоюют...

Killer X

давно ждал когда налоговая станет вражеской госструктурой и вот нате