Цена обслуживания автомобилей в России выросла на 21%

Техобслуживание автомобилей в России с января по май 2023 года подорожало на 21%, дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин.

После возникновения напряженной геополитической ситуации в 2022 году, стоимость технического обслуживания автомобилей в России выросла на 50%. Это произошло из-за роста цен на оригинальные запчасти, поставщики которых отказались сотрудничать с российскими дилерами.

С появлением на рынке аналогов комплектующих, не уступающих оригинальным по качеству, ситуация с ценами на сервисные услуги и обслуживание стабилизировалась. В 2023 году, но, стоимость ремонтных работ увеличилась, и с января по май средний чек на ремонт, независимо от возраста автомобиля, вырос на 21%.

«Дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин, в остальных случаях используются аналоги или комплектующие, ввезенные при помощи параллельного импорта», — сказал «Российской газете» директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Но из-за волатильности курса валют и регулярного роста цен на логистические услуги, стоимость запчастей может увеличиться к концу года в 2-5 раз в зависимости от политики ценообразования производителей и количества участников логистической цепочки.

По словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, запасные части, производимые на территории России, часто изготавливаются с использованием импортного сырья, что также влияет на конечную стоимость продукта. В целом, цены на запасные части выросли на 10-15% за последний месяц.