НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Цена обслуживания автомобилей в России выросла на 21%

Источник:
Sibnet.ru
207 0
Фото: Sibnet.ru

Техобслуживание автомобилей в России с января по май 2023 года подорожало на 21%, дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин.

После возникновения напряженной геополитической ситуации в 2022 году, стоимость технического обслуживания автомобилей в России выросла на 50%. Это произошло из-за роста цен на оригинальные запчасти, поставщики которых отказались сотрудничать с российскими дилерами.

С появлением на рынке аналогов комплектующих, не уступающих оригинальным по качеству, ситуация с ценами на сервисные услуги и обслуживание стабилизировалась. В 2023 году, но, стоимость ремонтных работ увеличилась, и с января по май средний чек на ремонт, независимо от возраста автомобиля, вырос на 21%.

«Дефицит запчастей и расходников наблюдается только в сегменте премиальных машин, в остальных случаях используются аналоги или комплектующие, ввезенные при помощи параллельного импорта», — сказал «Российской газете» директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

Но из-за волатильности курса валют и регулярного роста цен на логистические услуги, стоимость запчастей может увеличиться к концу года в 2-5 раз в зависимости от политики ценообразования производителей и количества участников логистической цепочки.

По словам директора по сервисному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова, запасные части, производимые на территории России, часто изготавливаются с использованием импортного сырья, что также влияет на конечную стоимость продукта. В целом, цены на запасные части выросли на 10-15% за последний месяц.


Еще по теме
Россияне описали идеальный автомобиль
Глава АвтоВАЗа отметил влияние доллара на цены Lada
Названы самые проблемные авто с пробегом
Россия резко повысит утильсбор на ввозимые автомобили
смотреть все
Авто #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Опасное вождение
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина
Обсуждение (0)
О самом главном
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
36
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
30
Россия проведет финансовую мобилизацию
28
ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию
27
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина