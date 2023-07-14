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Песни, книги и спектакли на русском языке запретили в Киеве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ВАДИМ ЧУПРИНА / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="nofollow">CC BY-SA 4.0

Произведения искусства на русском языке запретили транслировать в публичных местах Киева, сообщила пресс-служба городского совета столицы.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — говорится в сообщении горадминистрации.

Под запрет попали русскоязычные книги, концерты, спектакли, аудиовизуальные произведения и услуги. За такое решение проголосовал 71 депутат.

Ранее осуждению подверглись украинские артисты, которые прославились в России, но после начала СВО уехали из страны и продолжили исполнять песни на русском языке. Среди таких артистов — Светлана Лобода, Вера Брежнева.

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Топ комментариев

GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

GammiPluh

русская газета с ней согласна, что говорят политики неважно, главное как это везде употребляется

klinok74

Катался по полу и зудил ножками ,не увидел в подтексте?

Asd10

Я о самом факте расформирования боеспособной части. Шпион с пожарником нам навоюют...