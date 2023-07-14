Песни, книги и спектакли на русском языке запретили в Киеве

Произведения искусства на русском языке запретили транслировать в публичных местах Киева, сообщила пресс-служба городского совета столицы.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — говорится в сообщении горадминистрации.

Под запрет попали русскоязычные книги, концерты, спектакли, аудиовизуальные произведения и услуги. За такое решение проголосовал 71 депутат.

Ранее осуждению подверглись украинские артисты, которые прославились в России, но после начала СВО уехали из страны и продолжили исполнять песни на русском языке. Среди таких артистов — Светлана Лобода, Вера Брежнева.