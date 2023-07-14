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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина получила американские кассетные боеприпасы

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили американские кассетные боеприпасы, сообщил начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс.

«К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены на Украину», — цитирует ТАСС Симса. При этом он не уточнил, применялись ли уже они.

Ранее генерал ВСУ Александр Тарнавский сообщил, что Украина уже получили из США кассетные боеприпасы. По его словам, их еще не использовали. Хотя источники в Запорожской области говорили, что украинские военные обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверял, что Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что сведет к минимуму риски для мирного населения при применении боеприпасов этого типа.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

GammiPluh

русская газета с ней согласна, что говорят политики неважно, главное как это везде употребляется

Asd10

Я о самом факте расформирования боеспособной части. Шпион с пожарником нам навоюют...

Killer X

давно ждал когда налоговая станет вражеской госструктурой и вот нате