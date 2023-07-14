Россияне стали чаще покупать смарт‑часы и браслеты

Продажи смарт-часов и носимой электроники в России выросли на 50%. С января по июнь 2023 года в России было реализовано 3,3 миллиона «умных» часов и фитнес-трекеров общей стоимостью 20,2 миллиарда рублей.

Наиболее популярными устройствами в категории носимой электроники остаются смарт-часы. В течение последнего года их доля продаж увеличилась с 51% до 68%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МТС.

За первое полугодие в стране было продано 2,2 миллиона смарт-часов на общую сумму почти 17,9 миллиарда рублей, что превышает прошлогодние результаты на 50% по количеству и на 1% по деньгам. Средняя цена устройств снизилась на 49% до 8 тысяч рублей.

Наибольший рост в этой категории продемонстрировали малоизвестные бренды, преимущественно из Китая, которые появились на рынке в прошлом и текущем году. Их доля составила 43% от общего объема продаж. За ними следуют Apple с 10% и Xiaomi с 8% долей на рынке.

Второе место по популярности занимают фитнес-трекеры, которые составляют 25% от общего числа продаж по количеству. В период с января по июнь было продано 821 тысяча таких устройств на сумму 1,8 миллиарда рублей, что на 4% меньше по количеству и в 2,54 раза больше по деньгам, чем в предыдущем году.

HUAWEI вернется на рынок 5Gсмартфонов

Популярность устройств связана с тем, что они предлагают широкий спектр функций, включая отслеживание физической активности, сердечного ритма, сна, уведомления о звонках и сообщениях, управление музыкой, навигацию и другие возможности.