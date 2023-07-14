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МОК не пригласит Россию на Олимпийские игры в Париже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gzzz / CC BY-SA 4.0

Международный олимпийский комитет (МОК) 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже Национальным олимпийским комитетам, кроме России и Белоруссии, сообщила пресс-служба МОК.

Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и белорусского спорта из-за конфликта на Украине. Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.

В МОК отметили, что окончательное решение по допуску российских и белорусских спортсменов будет принято организацией «в соответствующее время». Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

МОК в марте рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях исключительно в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Предложения МОК носят рекомендательный характер и не касаются предстоящих Олимпийских игр.

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