НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Голливудские актеры начали забастовку

Источник:
Sibnet.ru
373 0
Фото: Sörn / CC BY-SA 2.0

Гильдия актеров США не довольна условиями работы, поэтому устроила забастовку с 14 июля. Это будет первая с 1980 года подобная забастовка актеров.

Члены Гильдии актеров требуют повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении, сообщает Variety.

Забастовка может отразиться на сроках выхода фильмов и сериалов. Например, сейчас съемки очередного сезона сериала «Дом Дракона» остаются под вопросом.

Еще по теме
«Кинопоиск» запустил поиск фильма «Вилли Вонка» по неприличному слову
Джонни Депп записал обращение россиянам
Представлены сериалы‑номинанты на премию «Эмми»
Главная российская кинопремьера лета «Кентавр» выходит в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует
Премьер-министр Нидерландов отказался пить кофе Зеленского
Китай предложил переименовать НАТО
Налоговая начнет автоматически списывать деньги с россиян
О самом главном
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
36
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
30
Россия проведет финансовую мобилизацию
28
ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию
27
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина