Голливудские актеры начали забастовку

Гильдия актеров США не довольна условиями работы, поэтому устроила забастовку с 14 июля. Это будет первая с 1980 года подобная забастовка актеров.

Члены Гильдии актеров требуют повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении, сообщает Variety.

Забастовка может отразиться на сроках выхода фильмов и сериалов. Например, сейчас съемки очередного сезона сериала «Дом Дракона» остаются под вопросом.