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Первый полностью отечественный томограф разработали в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Элтех-Мед»

Первый полностью отечественный промышленный томограф создали в России. С его помощью можно проверить качество деталей, напечатанных на 3D-принтере. 

Томограф разработан петербургским производителем рентгеновской и медицинской техники «Элтех-Мед» с привлечением сторонних отечественных компаний, рассказал CNews гендиректор «Элтех-Мед» Евгений Потрахов. ПО Smart Tomo Engine 2.0 поставила российская ИТ-компания Smart Engines.

Томограф применяется для исследования и контроля качества внутренней структуры устройств разного размера: от микросхем до индустриальных двигателей внутреннего сгорания. 

С помощью аппарата можно получить восстановленное трехмерное изображение объекта в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин и других скрытых дефектов.

Благодаря ПО Smart Engine пользователь томографа получает изображения высокого качества. Решение автоматизирует рутинные процедуры по подбору наилучших параметров реконструкции.

Мощности производителя позволят выпускать до 50 томографов в год. Потенциальными пользователями оборудования могут стать компании из области медицины, металлургии, археологии и другие.

Новый томограф может стать серьезным конкурентом импортных аналогов, которые в настоящее время доминируют на российском рынке. Отечественное оборудование будет более доступным по цене и более адаптированным к российским условиям эксплуатации.

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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

GammiPluh

русская газета с ней согласна, что говорят политики неважно, главное как это везде употребляется

klinok74

Катался по полу и зудил ножками ,не увидел в подтексте?

Asd10

Я о самом факте расформирования боеспособной части. Шпион с пожарником нам навоюют...