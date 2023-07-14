Первый полностью отечественный томограф разработали в России

Первый полностью отечественный промышленный томограф создали в России. С его помощью можно проверить качество деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Томограф разработан петербургским производителем рентгеновской и медицинской техники «Элтех-Мед» с привлечением сторонних отечественных компаний, рассказал CNews гендиректор «Элтех-Мед» Евгений Потрахов. ПО Smart Tomo Engine 2.0 поставила российская ИТ-компания Smart Engines.

Томограф применяется для исследования и контроля качества внутренней структуры устройств разного размера: от микросхем до индустриальных двигателей внутреннего сгорания.

С помощью аппарата можно получить восстановленное трехмерное изображение объекта в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин и других скрытых дефектов.

Благодаря ПО Smart Engine пользователь томографа получает изображения высокого качества. Решение автоматизирует рутинные процедуры по подбору наилучших параметров реконструкции.

Мощности производителя позволят выпускать до 50 томографов в год. Потенциальными пользователями оборудования могут стать компании из области медицины, металлургии, археологии и другие.

Новый томограф может стать серьезным конкурентом импортных аналогов, которые в настоящее время доминируют на российском рынке. Отечественное оборудование будет более доступным по цене и более адаптированным к российским условиям эксплуатации.