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Премьер-министр Нидерландов отказался пить кофе Зеленского

Источник:
RT
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от кофе Владимира Зеленского во время встречи на саммите НАТО в Вильнюсе.

Из попавшего в трансляцию момента следует, что во время переговоров нидерландский политик попросил принести ему чашку кофе. Зеленский тут же предложил ему собственный напиток.

Однако Рютте от предложения Зеленского отказался, отшутившись фразой: «Вам это нужнее». В ответ украинский лидер предложил премьер-министру разделить кофе пополам.

После появления ролика в соцсетях появились многочисленные шутки по поводу переговоров Зеленского и Рютте. Так, один из пользователей написал, что «полчашечки кофе» стали пакетом помощи Нидерландов для Украины.

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Политика #Мир
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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

klinok74

Катался по полу и зудил ножками ,не увидел в подтексте?

DEMON01

Значит будет как обычно, грабить будут простых людей.

BiZet77

ни о чем!!! зато заголовок аж на миллион