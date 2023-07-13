Премьер-министр Нидерландов отказался пить кофе Зеленского

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от кофе Владимира Зеленского во время встречи на саммите НАТО в Вильнюсе.

Из попавшего в трансляцию момента следует, что во время переговоров нидерландский политик попросил принести ему чашку кофе. Зеленский тут же предложил ему собственный напиток.

Однако Рютте от предложения Зеленского отказался, отшутившись фразой: «Вам это нужнее». В ответ украинский лидер предложил премьер-министру разделить кофе пополам.

После появления ролика в соцсетях появились многочисленные шутки по поводу переговоров Зеленского и Рютте. Так, один из пользователей написал, что «полчашечки кофе» стали пакетом помощи Нидерландов для Украины.