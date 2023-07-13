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Рассчитана скорость древней акулы‑гиганта

Источник:
DailyMail
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Вымершая гигантская акула мегалодон оказалась тихоходной — она могла плавать со скоростью не более 1,9 километра в час, выяснили американские ученые.

Мегалодоны обитали в Мировом океане примерно от 15 до 3,6 миллиона лет назад. Они достигали длины 15 метров, а их вес мог превышать 35 тонн, что делает их одними из самых крупных водных хищников в мировой истории.

Ученые предполагают, что внешне мегалодон напоминал более массивную версию современной большой белой акулы. При этом до нашего времени от этих животных остались только зубы.

Для вычисления скорости вымершего гиганта исследователи использовали анализ обнаруженных ранее чешуек древней рыбы, которые сохранились в скальных образованиях Японии.

Как оказалось, на них не было узких гребней, которые позволяют рыбам развивать под водой высокую скорость. Специалисты сделали вывод, что мегалодон плавал чрезвычайно медленно — например, тренированный человек мог легко уплыть от него.

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Наука #Наука
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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

klinok74

Катался по полу и зудил ножками ,не увидел в подтексте?

DEMON01

Значит будет как обычно, грабить будут простых людей.

BiZet77

ни о чем!!! зато заголовок аж на миллион