Переименовать НАТО в Североатлантическую организацию бандитов предложила китайская газета Global Times по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

США манипулируют своими союзниками по Североатлантическому альянсу и разжигают региональные конфликты, при этом сами наблюдают за ними издалека, отмечает автор статьи.

По его мнению, блок под предводительством США часто использует термин «международная организация», чтобы скрыть истинную природу «гангстерского кружка».

«США как лидер этой банды предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты», — подчеркивается в публикации китайского издания.