Световой аналог Wi-Fi оказался в сто раз быстрее

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) утвердил новый стандарт световой беспроводной связи под названием Li-Fi.

Вместо радиоволн в Li-Fi данные передаются через двоичные коды с помощью мерцаний света в оптическом диапазоне. Для этого используются обычные светодиодные лампы.

Приемники сигналов преобразуют фотоны обратно в информацию. При этом сами мерцания происходят на частотах выше 60 Гц, поэтому не воспринимаются человеческим глазом.

Разработчики отмечают, что скорость передачи данных через Li-Fi в сто раз выше, чем у Wi-Fi — она достигает 224 Гбайт/с. Технология также является беспроводной, только вместо радиоволн используется свет.

По мнению экспертов, преимуществами Li-Fi является высокая скорость и работа в оптическом спектре, что обеспечивает надежность, низкое время задержки и затрудняет перехват данных.