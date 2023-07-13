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Световой аналог Wi-Fi оказался в сто раз быстрее

Источник:
Tom's Hardware
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Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) утвердил новый стандарт световой беспроводной связи под названием Li-Fi.

Вместо радиоволн в Li-Fi данные передаются через двоичные коды с помощью мерцаний света в оптическом диапазоне. Для этого используются обычные светодиодные лампы.

Приемники сигналов преобразуют фотоны обратно в информацию. При этом сами мерцания происходят на частотах выше 60 Гц, поэтому не воспринимаются человеческим глазом.

Разработчики отмечают, что скорость передачи данных через Li-Fi в сто раз выше, чем у Wi-Fi — она достигает 224 Гбайт/с. Технология также является беспроводной, только вместо радиоволн используется свет.

По мнению экспертов, преимуществами Li-Fi является высокая скорость и работа в оптическом спектре, что обеспечивает надежность, низкое время задержки и затрудняет перехват данных.

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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

DEMON01

Значит будет как обычно, грабить будут простых людей.

klinok74

Катался по полу и зудил ножками ,не увидел в подтексте?

BiZet77

ни о чем!!! зато заголовок аж на миллион