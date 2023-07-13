Органику нашли на поверхности Марса

Марсоход Perseverance обнаружил органические молекулы на поверхности Красной планеты в районе кратера Езеро, который в древности был озером. Это может указывать на существование биологической жизни на Марсе.

Аппарат имеет два прибора для обнаружения органики на Марсе — PIXL и SHERLOC. Так, с помощью PIXL марсоход умеет находить органические молекулы в марсианских породах.

В свою очередь, SHERLOC позволяет сканировать органические и химические объекты с помощью комбинационного рассеяния и люминесценции с помощью ультрафиолетового спектрометра.

Ученые отмечают, что находка пока не может быть однозначным подтверждением существования жизни на Марсе. Дело в том, что органические молекулы в виде соединения углерода и водорода могут возникать в ходе естественных реакций.

Более точно ответить на вопрос происхождения обнаруженной органики ученые смогут только после тщательного изучения образцов. Однако это произойдет только через 10 лет, когда собранную коллекцию планируется доставить на Землю.