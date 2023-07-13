Турчак заявил, что обращение генерала Попова превратили в шоу

Генерал-майор Иван Попов разместил обращение в закрытых чатах командиров и бойцов, а депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из него политическое шоу, заявил секретарь первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Гурулев опубликовал в своем телеграм-канале обращение Попова. В нем генерал рассказал об отстранении его от командования 58-й армией за критику существующих порядков.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что депутат Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», — написал Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, совесть генерала Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», — отметил первый вице-спикер Совфеда.

«Армия была и остается вне политики», — подчеркнул Турчак.