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Налоговая начнет автоматически списывать деньги с россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Налоговая служба получила право автоматически списать деньги в бюджет с единого налогового счета гражданина после отправки уведомления о необходимости заплатить налоги.

Единый налоговый счет (ЕНС) появился у обычных граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с 1 января 2023 года. Это виртуальный кошелек, на котором аккумулируются все платежи.

Проверить состояние своего ЕНС можно в личном кабинете на сайте Налоговой службы. Сейчас плательщик должен сам переводить деньги через сайт или банк после получения уведомления о необходимости заплатить налоги.

Новый механизм станет «проактивным» — теперь налоговики будут автоматически проводить списание средств на счете в ЕНС и самостоятельно распределять их.

ФНС направляет уведомления не позднее 30 дней до срока уплаты налогов. Уведомления об имущественных налогах приходят до 1 ноября, у граждан остается месяц, чтобы их оплатить.

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