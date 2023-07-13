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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ задержала трансгендера за измену Родине. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральная служба безопасности Росси по подозрению в госизмене активиста ЛГБТ, сменившего ранее пол, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, был администратором антироссийского информационного ресурса. Он осуществил «безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ», отметили в ведомстве. 

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.

Тема: Военная операция на Украине
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