Федеральная служба безопасности Росси по подозрению в госизмене активиста ЛГБТ, сменившего ранее пол, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Орловской области, причастного к государственной измене в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, был администратором антироссийского информационного ресурса. Он осуществил «безналичный денежный перевод на расчетный счет кредитно-финансовой организации Украины в целях оказания финансовой помощи ВСУ», отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы или до пожизненного заключения.