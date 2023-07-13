Суровикина не нашли в московских СИЗО

Главкома Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе», заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Суровикин находится в этих следственных изоляторах. Мельников лично побывал в СИЗО и удостоверился в том, что генерала там нет. «Нет его», — приводит «Газета.ру» слова ответственного секретаря ОНК Москвы.

Мельников усомнился, что генерал может в любом другом месте принудительного содержания, так как подобное очень сложно скрыть.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Суровикин «пока не доступен». По его словам, он сейчас «отдыхает».