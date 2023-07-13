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Госдума предложила изменить определение многодетной семьи

Источник:
РИА Новости
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Правительство призвали признать многодетными семьи с двумя детьми, соответствующее обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

«Прошу поддержать наделение статусом многодетной семьи всех семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в федеральном законодательстве»,— говорится в документе.

Парламентарий отметил, что в России относительно небольшое количество семей с тремя и более детьми. При этом семьи с двумя детьми предпочитают не увеличивать их количество, потому что они не могут финансово обеспечивать всех детей.

Сейчас в России многодетной считается семья с тремя и более несовершеннолетними детьми. При этом в некоторых регионах, в частности на Крайнем Севере, многодетной может считаться семья с двумя детьми.

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Политика #Законы
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