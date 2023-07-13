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Wink показал тизер эксклюзивной комедии «Диагноз "Везучая"»

Источник:
Sibnet.ru
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Видеосервис Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман.

По сюжету красавица-оторва Лика (Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере приносит стопроцентный успех всей операции.

Однажды один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом. Она ввязывается в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кяро), несправедливо обвиненным в миллионном хищении.

Криминальная комедия «Диагноз "Везучая"» выйдет эксклюзивно в Wink в августе.

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Топ комментариев

GammiPluh

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GammiPluh

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