Wink показал тизер эксклюзивной комедии «Диагноз "Везучая"»

Видеосервис Wink и more.tv выпустили официальный тизер криминальной комедии «Диагноз “Везучая”» (16+) с Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и Полиной Гухман.

По сюжету красавица-оторва Лика (Тарасова) славится в криминальных кругах тем, что в любой афере приносит стопроцентный успех всей операции.

Однажды один из криминальных авторитетов решает сделать Лику своим личным талисманом. Она ввязывается в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кяро), несправедливо обвиненным в миллионном хищении.

Криминальная комедия «Диагноз "Везучая"» выйдет эксклюзивно в Wink в августе.