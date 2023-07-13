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Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал МакSим

Певица МакSим четыре месяца после проваленного концерта в Сочи призналась, что перед выступлением выпила алкоголь, поэтому ей стало плохо. Сейчас она решила вылечиться от зависимости.

Артистка призналась, что после болезни нагрузила себя концертами. Но ей не хватало сил. В Сочи она приехала совершенно уставшая.

«Перед выходом (на концерт в Сочи) я была под капельницей. И решила, если я сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену, отработаю, как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем», — сказала певица.

Тогда на концерте в Сочи певица еле выговаривала слова, не попадала в ноты и плохо держалась на ногах.

МакSим призналась, что достаточно часто прибегала к употреблению алкоголя, чтобы убежать от накопившихся проблем и лишних впечатлений. Но после публичного провала решила лечиться.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике», — добавила она.

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