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МТС вводит новые комиссии за пополнение счетов

Источник:
Sibnet.ru
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Российский оператор МТС вводит с 27 июля комиссию в размере 1% от суммы платежа при пополнении лицевого счета телефона, домашнего интернета и ТВ.

Новые условия пополнения лицевого счета действуют с 1 февраля 2023 года, однако ранее касались только платежей за мобильную связь. Теперь их распространят на пополнение счета телефона, домашнего интернета и ТВ.

В настоящее время при оплате банковскими картами в фирменном приложении «Мой МТС», на сайте МТС, а также в некоторых партнерских сервисах комиссия составляет 1%. При оплате с использованием СБП ее размер — 0,4%.

Комиссии можно избежать путем пополнения баланса через автоплатеж МТС или любого банка, при оплате в розничных салонах МТС, либо расчетом картой «МТС Банка».

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Экономика #Деньги
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