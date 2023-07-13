Командующий 58‑й армией заявил о своем отстранении за правду

Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов записал обращения к своим подчиненным, в котором заявил, что его отстранили от должности за честный рассказ о положении дел на фронте.

Аудиообращение опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, ранее также бывший командующим 58-й армией. «Я с самого начала был с вами честен. Я с вами был откровенен», — сказал Попов.

Генерал-майор Иван Попов Фото: © Минобороны России

«Назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны — это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказался об этом на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко»,— отметил генерал.

По словам Попова, после доклада «старшие начальники за один световой день» составили приказ о его отстранении от командования армией.

«Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых не имел право врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии», — подчеркнул Попов.