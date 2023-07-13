ЧВК «Вагнер» провела новую операцию

Члены ЧВК «Вагнер» эвакуировали группу китайских шахтеров-золотодобытчиков из Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

Эта операция, как отмечают источники, связана с попыткой ЧВК восстановить свой имидж после неудачного мятежа главы организации Евгения Пригожина, сообщили источники изданию South China Morning Post.

Ветеран китайского спецназа Тянь Бучжоу сказал, что такая эвакуационная операция может иметь большое значение для группы «Вагнера», которая стремится активно расширять свой бизнес на богатой ресурсами Африке.

В этом регионе также присутствуют наемники из Франции, Нидерландов, Испании и Индии. Китай часто использует услуги подобных организаций для защиты своих гражданских специалистов за рубежом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее присутствия подразделений ЧВК «Вагнер» в африканских странах будет зависеть от позиции правительств тех стран, которые в свое время пригласили наемников.