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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ЧВК «Вагнер» провела новую операцию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner»

Члены ЧВК «Вагнер» эвакуировали группу китайских шахтеров-золотодобытчиков из Центрально-Африканской Республики (ЦАР).

Эта операция, как отмечают источники, связана с попыткой ЧВК восстановить свой имидж после неудачного мятежа главы организации Евгения Пригожина, сообщили источники изданию South China Morning Post.

Ветеран китайского спецназа Тянь Бучжоу сказал, что такая эвакуационная операция может иметь большое значение для группы «Вагнера», которая стремится активно расширять свой бизнес на богатой ресурсами Африке.

В этом регионе также присутствуют наемники из Франции, Нидерландов, Испании и Индии. Китай часто использует услуги подобных организаций для защиты своих гражданских специалистов за рубежом.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будущее присутствия подразделений ЧВК «Вагнер» в африканских странах будет зависеть от позиции правительств тех стран, которые в свое время пригласили наемников.

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GammiPluh

И по итогу оказывается что Вагнера не кривили душой

GammiPluh

Сколько бронетехники жгут в день выкладывая видеоподтверждение уже впечатляет, а сколько осталось за...

DEMON01

Значит будет как обычно, грабить будут простых людей.

ball-n-wall

Жестокость - нелучшая черта человечества..