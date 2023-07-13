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Google разрешил добавлять NFT в Android‑приложения

Источник:
Sibnet.ru
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NFT
Фото: © Andrey Metelev / Unsplash License

Google объявил о внесении изменений в политику в отношении NFT (невзаимозаменяемых токенов) и другого цифрового контента на основе блокчейна в приложениях и играх магазина приложений Google Play. Новые правила позволят разработчикам продавать такой контент.

Согласно заявлению Google, разработчики будут обязаны ясно указывать, что их приложения или игры предлагают продажу или возможность заработка на токенизированных цифровых активах. Им запрещено рекламировать или завышать потенциальные доходы от игровой или торговой активности.

Приложения, не отвечающие требованиям, предъявляемым к азартным играм, не смогут принимать платежи за шанс выиграть цифровые активы. Разработчики не смогут предлагать покупки, где стоимость NFT остается неясной. 

В будущем Google планирует обсудить с разработчиками, как он может поддержать их в создании устойчивого бизнеса на основе технологии блокчейна. Этот шаг со стороны корпорации поможет NFT завоевать более престижную репутацию.

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Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.