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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат раскрыл местонахождение Суровикина

Источник:
Sibnet.ru
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Генерал армии Сергей Суровикин
Генерал армии Сергей Суровикин
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Генерал армии Сергей Суровикин, которого после мятежа ЧВК «Вагнера» не видели в публичном поле, на отдыхе, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Он отдыхает сейчас, пока не доступен», — сказал парламентарий телеграм-каналу Shot.

Источник телеграм-канал «Осторожно, новости» заявил, что Суровикин третью неделю не выходит на связь с семьей, в том числе пропустил дни рождения дочери и жены.

Слухи о задержании Суровикина появились 28 июня. Военкор Владимир Романов сообщил, что генерала «забрали» в СИЗО «Лефортово» в Москве. Газета Financial Times со ссылкой на три осведомленные источника сообщила о задержании Суровикина. Дочь генерала заявила, что его никто не арестовывал.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников отметил, что в СИЗО «Лефортово» и других генерала нет.

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