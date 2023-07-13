Ученые из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН зафиксировали в море вблизи Владивостока появление микроводорослей опасных для человека псеводницший, которые выделяют вредный токсин — домоевую кислоту.

Ученые узнали о появлении в российской морской экономической зоне одноклеточных микроорганизмов псевдоницший (Pseudo-nitzschia) — особого рода диатомовых водорослей, его некоторые виды выделяют домоевую кислоту.

Это токсичное вещество, которое может воздействовать на нервные рецепторы живых организмов и вызывать неврологические расстройства. В организм человека оно может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных. Опасное вещество воздействует на нервную систему.

«В тяжелых случаях происходят потеря кратковременной памяти и токсикологические повреждения головного мозга у людей. У морских млекопитающих типичными симптомами отравления можно назвать судороги и тремор», — рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Инна Стоник.

По ее словам, в Уссурийском заливе и в целом в заливе Петра Великого находится много пляжей, зон отдыха и аквакультурных хозяйств, в которых разводят и перерабатывают морские культуры. Появление токсичного фитопланктона может нести угрозу для этих объектов.

Пока в российских водах не обнаружено опасных концентраций домоевой кислоты. Но в связи с глобальным потеплением и другими факторами температура воды в океане, скорее всего, будет расти.