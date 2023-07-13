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Опасный для мозга планктон обнаружили в российских водах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Романвер / CC BY-SA 3.0

Ученые из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН зафиксировали в море вблизи Владивостока появление микроводорослей опасных для человека псеводницший, которые выделяют вредный токсин — домоевую кислоту.

Ученые узнали о появлении в российской морской экономической зоне одноклеточных микроорганизмов псевдоницший (Pseudo-nitzschia) — особого рода диатомовых водорослей, его некоторые виды выделяют домоевую кислоту.

Это токсичное вещество, которое может воздействовать на нервные рецепторы живых организмов и вызывать неврологические расстройства. В организм человека оно может попасть через употребление в пищу морских деликатесов — моллюсков и ракообразных. Опасное вещество воздействует на нервную систему.

«В тяжелых случаях происходят потеря кратковременной памяти и токсикологические повреждения головного мозга у людей. У морских млекопитающих типичными симптомами отравления можно назвать судороги и тремор», — рассказала «Известиям» научный сотрудник лаборатории морской микробиоты ННЦМБ ДВО РАН Инна Стоник.

По ее словам, в Уссурийском заливе и в целом в заливе Петра Великого находится много пляжей, зон отдыха и аквакультурных хозяйств, в которых разводят и перерабатывают морские культуры. Появление токсичного фитопланктона может нести угрозу для этих объектов.

Пока в российских водах не обнаружено опасных концентраций домоевой кислоты. Но в связи с глобальным потеплением и другими факторами температура воды в океане, скорее всего, будет расти.

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HAAN27

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physx

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pepelmetal

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Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.