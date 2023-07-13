Джонни Депп записал обращение россиянам

Актер Джонни Депп обратился к российским зрителям перед премьерой фильма «Жанна Дюбарри».

«Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм «Жанна ДюБарри». Я очень горжусь этим и надеюсь, что вам понравится. Береги себя и скоро увидимся», — сказал Депп.

Фразу «Скоро увидимся» пользователи Сети восприняли, как подтверждение приезда актера в Россию. О его визите сообщала группа «ЯМоре», которая заявила, что будет записывать с Деппом совместный трек. Никаких подтверждений этой информации не было.

Скорее всего, Депп в своем обращении имел ввиду скорую встречу на больших экранах. Фильм «Жанна ДюБарри» с ним в главной роли выйдет в официальный прокат в России 20 июля.