НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Джонни Депп записал обращение россиянам

Источник:
Sibnet.ru
176 0
Фото: © кадр из фильма «Жанна ДюБарри»

Актер Джонни Депп обратился к российским зрителям перед премьерой фильма «Жанна Дюбарри».

«Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм «Жанна ДюБарри». Я очень горжусь этим и надеюсь, что вам понравится. Береги себя и скоро увидимся», — сказал Депп.

Фразу «Скоро увидимся» пользователи Сети восприняли, как подтверждение приезда актера в Россию. О его визите сообщала группа «ЯМоре», которая заявила, что будет записывать с Деппом совместный трек. Никаких подтверждений этой информации не было.

Скорее всего, Депп в своем обращении имел ввиду скорую встречу на больших экранах. Фильм «Жанна ДюБарри» с ним в главной роли выйдет в официальный прокат в России 20 июля.

Еще по теме
Представлены сериалы‑номинанты на премию «Эмми»
Главная российская кинопремьера лета «Кентавр» выходит в прокат
Кинокритики назвали «Оппенгеймер» лучшим творением Нолана
Вышел трейлер фильма «Вилли Вонка» с Шаламе
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров приравнял появление F‑16 у Украины с ядерной угрозой
СМИ рассказали об истериках Зеленского на саммите НАТО
Россия проведет финансовую мобилизацию
Водителей освободят от штрафов с установленных без знаков камер
О самом главном
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
36
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
28
ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию
27
Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным
27
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина