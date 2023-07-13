Письмо с человеческим пальцем пришло в Елисейский дворец

Письмо с человеческим пальцем пришло в резиденцию президента Франции — Елисейский дворец, пишут французские СМИ со ссылкой на источники.

Отдел писем Елисейского дворца получила письмо 9-10 июля — накануне национального праздника Дня взятия Бастилии 14 июля, сообщает Valeurs Actuelles.

По данным издания, человек, которому принадлежал палец, уже был найден. Подробностей о его личности и мотивах не приводится.

Найденный палец поместили в холодильник, «где полицейские хранят свою еду». В Елисейском дворце отказались от комментариев.