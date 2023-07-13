СМИ рассказали об истериках Зеленского на саммите НАТО

Зеленский остался не доволен итогами саммита НАТО в Вильнюсе и угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО, сообщает The New York Times со ссылкой на западного чиновника.

Зеленский ожидал большего от саммита НАТО в Вильнюсе. Он заявлял заранее, что его устроят только конкретные сроки по вступлению Украины в альянс. Это не произошло и он всячески демонстрировал «возмущение» позицией блока, пишет NYT.

«Хотя в среду он смягчил свои публичные высказывания, еще во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание Совета Украина — НАТО», — отмечает издание.

Саммит НАТО в Вильнюсе проходил с 11 по 12 июля. Там отказались назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только по завершении конфликта. Зеленский заявил, что у союзников, вероятно, нет готовности сделать Украину членом альянса.

Критика со стороны Зеленского вызвала ярость со стороны американской делегации на саммите НАТО. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украине следует выражать благодарность за поставки вооружений